Ди Лоренцо о матче с «Миланом» в ЛЧ: «Мы должны подойти к игре со спокойной головой»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 28-м туре серии А неаполитанцы проиграли «россонери» со счетом 0:4.

«То, что произошло против «Милана», было просто неудачным вечером, но это не должно отвлекать нас от нашей цели. Это не отменяет всего того, что мы сделали. Мы будем думать о матче в ЛЧ с завтрашнего дня. Мы должны подойти к этому со спокойной головой и продолжать делать то, что привело нас на вершину. Нам нужно играть с энтузиазмом и без давления», — приводит слова Ди Лоренцо Football Italia.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» пройдет 12 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало — в 22.00 мск.