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Диаш о поражении от «Ювентуса»: «Манчестер Сити» был недостаточно хорош»

Руслан Минаев
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Соперник забил два гола, мы — ни одного. У нас были шансы, но мы не смогли ими воспользоваться. Значит «Манчестер Сити» был недостаточно хорош. Мы должны были играть лучше, как команда, так и игроки по отдельности», — цитирует португальца пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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