Защитник «Манчестер Сити» Диаш: «Матч с «Интером» был для нас хорошим испытанием»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш назвал очень напряженной игру против «Интера» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Это была очень напряженная игра против сильного соперника. Мы знали, что нас ждет. Это тоже топовая команда, и они привыкли побеждать, так что нам предстояла нелегкая работа. Команда показала отличную игру, мы были очень близки к тому, чтобы забить гол. Мы принимаем ситуацию и движемся вперед. Это было для нас хорошим испытанием», — приводит пресс-служба УЕФА слова Диаша.

Команды набрали по 1 очку. В следующем матче Лиги чемпионов «горожане» 1 октября сыграют на выезде со «Слованом» из Братиславы. «Интер» в этот же день примет сербскую «Црвену Звезду».