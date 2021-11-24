Защитник «Мальме» Эрик Ларссон поделился мнением о пенальти, который был назначен в добавленное ко второму тайму время в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).

Арбитр зафиксировал нарушение на нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе в штрафной — удар локтем в лицо.

«Я почти не почувствовал, что дотронулся до Дзюбы. Для назначения пенальти должно было быть больше силы. Иначе я не знаю, куда девать руки», — приводит слова Ларссона Expressen.

«Зенит» не сможет потерять третью строчку (4 очка) в группе и сыграет весной в Лиге Европы.