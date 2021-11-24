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Защитник «Мальме» Ларссон — о пенальти на Дзюбе: «Почти не почувствовал, что дотронулся до него»

08:37
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Защитник «Мальме» Эрик Ларссон поделился мнением о пенальти, который был назначен в добавленное ко второму тайму время в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).

Арбитр зафиксировал нарушение на нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе в штрафной — удар локтем в лицо.

«Я почти не почувствовал, что дотронулся до Дзюбы. Для назначения пенальти должно было быть больше силы. Иначе я не знаю, куда девать руки», — приводит слова Ларссона Expressen.

«Зенит» не сможет потерять третью строчку (4 очка) в группе и сыграет весной в Лиге Европы.

Дополнительная информация:

https://www.expressen.se/kvallsposten/sport/fotboll/champions-league/ilskan-horribelt-ar-en-katastrof/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры