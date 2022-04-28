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Сегодня, 07:55

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк остался доволен игрой команды в матче с «Вильярреалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Ливерпуль» показал зрелую игру. «Вильярреал» — хорошая команда, в гостях нам будет нелегко. Мы проявили терпение против соперника, который компактно и надежно защищался, но мы нашли лазейки, единственным выходом было ждать», — цитирует Ван Дейка Sky Sports .

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/football/liverpool-vs-villarreal/report/463259
Вирджил ван Дейк
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ФК Ливерпуль
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