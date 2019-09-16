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Защитник «Лиона» Джейсон Денайер: «Дзюба — очень сильный игрок»

17:31
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Защитник «Лиона» Джейсон Денайер на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита»?. Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.

— Что вы знаете о сопернике?

— «Зенит» — это сложная команда. Нам будет трудно победить, у соперника много сильных качеств. Мы много работали над изучением противника. Обещаю, что сделаем максимум для того, чтобы победить.

— Вы будете играть против Дзюбы. Знаете, как его остановить?

— Это очень сильный игрок, физически мощный. Я должен сделать все для того, чтобы быть на высоте в борьбе с ним. (Гоша Чернов)

Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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