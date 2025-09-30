Футбол
30 сентября, 16:20

Защитник «Кайрата» Мата: «Я буду вспоминать игру против «Реала» вместе со своими детьми через 10-15 лет»

Алина Савинова

Португальский защитник «Кайрата» Луиш Мата считает историческим матч против «Реала» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет во вторник на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Мы очень рады играть против «Реала». Нам предстоит встретиться с клубом с наибольшим числом побед в Лиге чемпионов. Это нечто историческое. Этот матч «Кайрата» запомнится надолго. Я буду вспоминать игру против «Реала» вместе со своими детьми через 10-15 лет. Мы хотим совершить что-то историческое», — приводит Cadena SER слова Маты.

Футболист также отметил, что казахстанские болельщики будут воодушевлены этой встречей и их поддержка поможет «Кайрату».

«Они будут очень воодушевлены и постараются помочь «Кайрату». Здесь все по-другому из-за гор, да и воздух не такой, как в Мадриде. Нам очень комфортно играть дома», — добавил он.

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл на своем поле «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил «Спортингу» (1:4).

