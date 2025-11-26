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26 ноября 2025, 00:22

Защитник «Карабаха» Медина потерял сознание после удара Мактоминея

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин Медина на газоне.
Фото Reuters

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на 51-й минуте матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов попал мячом в голову защитника «Карабаха» Кевина Медины.

32-летний колумбиец рухнул на газон, игра была остановлена, и на поле появился медицинский персонал. Спустя несколько минут игрок был заменен на Сэми Ммаэ.

Игра проходит в Наполи на стадионе имени Диего Марадоны. Счет в матче на 56-й минуте мог открыть нападающий Расмус Хейлунн, но он не реализовал пенальти, поэтому на табло 0:0.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
25 ноября 2025, 23:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)
Наполи
2:0
Карабах
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