Защитник «Карабаха» Медина потерял сознание после удара Мактоминея

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей на 51-й минуте матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов попал мячом в голову защитника «Карабаха» Кевина Медины.

32-летний колумбиец рухнул на газон, игра была остановлена, и на поле появился медицинский персонал. Спустя несколько минут игрок был заменен на Сэми Ммаэ.

Игра проходит в Наполи на стадионе имени Диего Марадоны. Счет в матче на 56-й минуте мог открыть нападающий Расмус Хейлунн, но он не реализовал пенальти, поэтому на табло 0:0.