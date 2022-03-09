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Сегодня, 11:27

Защитник «Интера» Де Врей получил мышечную травму в матче с «Ливерпулем»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник «Интера» Стефан де Врей получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

По информации Football Italia, у 30-летнего нидерландца выявлено повреждение левой икроножной мышцы. Сообщается, что травма не носит серьезного характера, однако главный тренер «Интера» Симоне Индзаги решил не рисковать здоровьем игрока, поэтому заменил его в перерыве.

В сезоне-2021/22 де Врей провел 31 матч за «Интер», на его счету 1 гол.

«Интер» уступил «Ливерпулю» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч — 1:2. Мерсисайдцы вышли в четвертьфинал турнира.

Источник: https://football-italia.net/de-vrij-injury-for-inter-against-liverpool/
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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