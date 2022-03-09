Защитник «Интера» Де Врей получил мышечную травму в матче с «Ливерпулем»

Защитник «Интера» Стефан де Врей получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

По информации Football Italia, у 30-летнего нидерландца выявлено повреждение левой икроножной мышцы. Сообщается, что травма не носит серьезного характера, однако главный тренер «Интера» Симоне Индзаги решил не рисковать здоровьем игрока, поэтому заменил его в перерыве.

В сезоне-2021/22 де Врей провел 31 матч за «Интер», на его счету 1 гол.

«Интер» уступил «Ливерпулю» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч — 1:2. Мерсисайдцы вышли в четвертьфинал турнира.