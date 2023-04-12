Бастони: «Мы должны были действовать компактно и помогать друг другу, чтобы обыграть «Бенфику»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился эмоциями после победы над «Бенфикой» (2:0) в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

23-летний итальянец был признан лучшим игроком встречи.

«Мы знали, что должны были показать именно такую игру, чтобы обыграть «Бенфику». Мы должны были действовать компактно в течение 90 минут, помогать друг другу бороться за каждый мяч. Мой кросс на Бареллу? Знаю, что могу отдавать такие передачи. Конечно, не всегда, но сегодня у меня это получилось», — цитирует Бастони пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет в среду, 19 апреля, в Милане. Начало встречи — в 22.00 мск.