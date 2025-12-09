Защитник ЦСКА Дивеев посетил матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев посетил матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Футболист красно-синих выложил в своем Telegram-канале видео со стадиона «Джузеппе Меацца», на котором проходит игра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Интер» — «Ливерпуль».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ с 36 очками. В понедельник, 8 декабря команда ушла в отпуск, из которого вернется в начале января. Зимой красно-синие проведут три сбора в Абу-Даби (ОАЭ).