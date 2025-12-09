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9 декабря 2025, 23:36

Защитник ЦСКА Дивеев посетил матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев посетил матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Футболист красно-синих выложил в своем Telegram-канале видео со стадиона «Джузеппе Меацца», на котором проходит игра.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Интер» — «Ливерпуль».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ с 36 очками. В понедельник, 8 декабря команда ушла в отпуск, из которого вернется в начале января. Зимой красно-синие проведут три сбора в Абу-Даби (ОАЭ).

Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов 9&nbsp;декабря.«Ливерпуль» забил «Интеру», «Барселона» пропустила от «Айнтрахта»: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур.
09 декабря 2025, 23:00. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
0:1
Ливерпуль

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Игорь Дивеев
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