Защитник «Челси» Чилуэлл может пропустить остаток сезона из-за травмы
20:51
Защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0), сообщает The Telegraph.
По данным источника, клуб ожидает результатов медобследования. Есть вероятность, что он получил разрыв крестообразной связки колена. Если информация подтвердится, то из-за травмы он пропустит остаток сезона.
24-летний англичанин в текущем сезоне провел 12 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.
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