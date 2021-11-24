Защитник «Челси» Чилуэлл может пропустить остаток сезона из-за травмы

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0), сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб ожидает результатов медобследования. Есть вероятность, что он получил разрыв крестообразной связки колена. Если информация подтвердится, то из-за травмы он пропустит остаток сезона.

24-летний англичанин в текущем сезоне провел 12 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.