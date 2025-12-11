Шлоттербек после ничьей с «Буде-Глимт»: «Я думаю, что некоторые люди не осознавали, насколько важен матч»

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек прокомментировал ничью с «Буде-Глимт» (2:2) в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов.

«В перерыве я сказал, что после того, как мы повели в счете 1:0, мы играли очень нервно и делали невероятно неудачные первые касания. Каждый играет в свою игру. Игроки, выходящие со скамейки запасных, проигрывают каждый мяч. Я всегда говорю, что важно завершить игру с настроем на победу. Нам это совсем не удалось. Мы перебрасываем мяч через вратаря, пытаемся обыграть одного или двух игроков, хотим, чтобы это выглядело красиво, но этого недостаточно.

Мы играем в Лиге чемпионов, и этого недостаточно. Мы могли набрать 13 очков. И я думаю, что некоторые люди не осознавали, насколько это важно. Это не горько, это просто очень плохо. Победа в игре — это вопрос качества. С этим нужно разобраться, и я громко сказал об этом команде в перерыве», — написал 26-летний немец в соцсети.

«Боруссия» в шести матчах общего этапа Лиги чемпионов набрала 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.