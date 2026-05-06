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6 мая, 17:30

Та — об ответном матче «Баварии» и «ПСЖ»: «Весь Мюнхен в ожидании этого грандиозного события»

Алина Савинова

Защитник «Баварии» Джонатан Та поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Игра состоится в Мюнхене в среду, 6 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первый матч соперников в Париже 28 апреля завершился победой «ПСЖ» со счетом 5:4.

«Такого матча, как первый с «ПСЖ», еще не было в моей жизни. Это была игра невероятно высокого индивидуального уровня. Ответный матч тоже обещает быть очень интересным. Наша игра во втором тайме дает нам уверенность в победе», — приводит пресс-служба УЕФА слова Та.

Футболист отметил, что мюнхенцы не намерены менять свой привычный стиль игры.

«В целом, именно наш стиль игры позволил нам оказаться там, где мы сейчас. Нет никакого смысла что-то менять. Мы хотим показывать привлекательный, атакующий футбол. Конечно, это требует огромных энергозатрат, но таков наш путь, и мы от него не отступим. Когда я гуляю с собакой, все вокруг говорят со мной только о матче против «ПСЖ». Весь Мюнхен в ожидании этого грандиозного события», — добавил он.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».

Победитель пары «ПСЖ» — «Бавария» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом», который обыграл «Атлетико» с общим счетом 2:1.

&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 6&nbsp;мая 2026 года.«Бавария» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Джонатан Та
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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