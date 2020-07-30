Защитник «Баварии» Боатенг призвал игроков вставать на одно колено перед матчами Лиги чемпионов

Защитник «Баварии» Джером Боатенг призвал футболистов поддержать движение Black Lives Matter («Жизни черных важны») в матчах Лиги чемпионов, встав на одно колено.

— Думаю, это был бы мощный посыл, — цитирует The Independent Боатенга. — Особенно, если сделать это в финале, потому что за этим матчем будет следить весь мир. Считаю, что важно продолжать делать это и в других видах спорта. Надеюсь, что представители турниров, которые еще не возобновились, также присоединятся к нам.

Мы обсуждали проблему расизма с партнерами по команде, Леоном Горецкой и Джошуа Киммихом. Они спрашивали, как меня поддержать, что происходило со мной, когда я был молодым, каково это — столкнуться с расизмом. Я смог рассказать им свою историю, рассказать о своих переживаниях. Затем предложил им представить молодых ребят, которые, возможно, сталкиваются с такой проблемой впервые, представить, как им можно помочь, как поддержать. Есть ситуации, когда помочь действительно сложно, но помочь можно всегда. Конечно, когда толпа идет против одного и рядом никого, то неизвестно, чем это кончится, но если рядом кто-то есть, то он может вызвать полицию, позвать на помощь, что угодно, потому что это может помочь спасти кого-то, кто оказался в опасности.