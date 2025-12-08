Защитник «Барселоны» Мартин: «Не можем позволить себе потерять очки против «Айнтрахта»

Защитник «Барселоны» Жерар Мартин прокомментировал предстоящий матч с «Айнтрахтом» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Мы в хорошей форме и хотим продолжать прогрессировать. Завтра нас ждет матч, в котором мы не можем позволить себе потерять еще больше очков в Лиге чемпионов. Мы подходим к нему как к любому матчу: необходимо победить, чтобы подняться в турнирной таблице», — сказал Мартин на пресс-конференции.

«Барселона» примет «Айнтрахт» 9 декабря на «Камп Ноу». Начало игры — в 23.00 мск.