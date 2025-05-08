Араухо после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Никогда не прятался и не стану»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо опубликовал пост в социальных сетях после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира испанская команда по сумме двух встреч проиграла «Интеру» (6-7), который поборется за трофей с «ПСЖ».

«Я никогда не был тем, кто прячется, и никогда им не буду. Больно выбывать из турнира, но это не конец. Мы трудились, боролись и выложились на полную. Этого оказалось недостаточно, и это больно. Но я также испытываю гордость за эту команду, за моих партнеров, и эмблему, которую мы представляем, а также за каждого болельщика, что были с нами на протяжении всего пути», — написал Араухо.

В Лиге чемпионов сезона-2024/25 26-летний уругвайский футболист провел восемь матчей за «Барселону» и отметился одним голом.