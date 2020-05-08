Защитник «Аякса» Николас Тальяфико вспомнил, как его команда уступила «Тоттенхэму» (2:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и пропустила англичан в финал турнира.

— Помню первый гол «шпор», — цитирует The Athletic Тальяфико. — Мы атаковали и были немного разбалансированы. Мяч оказался в центре поля, между мной и Лукасом Моурой. Я пытался выбить мяч в подкате, но бразилец добрался до него раньше меня. Первый гол был ударом. Мы понимали, что это еще не конец, собирались контролировать мяч и попытаться забить. Дальше Лукас сравнял счет, и это еще сильнее ударило по нам и болельщикам. У нас было огромное преимущество, а мы дали сопернику догнать нас. Тем не менее, мы знали, что все еще ведем по сумме двух матчей и можем забить. Тем не менее, игра уже ушла из наших рук, неважно, прошли бы мы дальше или нет.

Третий гол... Я тогда не мог дышать. Если бы мяч прошел чуть левее или правее... Если вспоминать ту атаку с самого начала: кто-то сделал заброс, кто-то скинул мяч головой назад, а нам не удалось подчистить. Кто-то из наших попытался отнять мяч, но в итоге он отправился вперед. Потом были я и Лукас. С другой стороны находился Маттейс де Лигт, мы чуть не столкнулись. Лукас, не посмотрев и не подумав, просто шикарно ударил с левой. Кажется, де Лигт немного задел мяч и изменил траекторию его полета. Мы могли заблокировать обзор для вратаря. В общем, все было в деталях. Не знаю, коснулся ли мяча я, но такие мелочи могут менять историю. Это просто мучительно и необъяснимо.