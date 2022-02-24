Мазрауи — о матче с «Бенфикой»: «Нам далеко не всегда удавалось реализовывать свои моменты»

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» (2:2).

Отметим, футболист был признан лучшим игроком этой встречи.

«На данной стадии турнира нет слабых команд. Все очень сильны, нам нужно играть осторожно. Необходимо использовать любую возможность, так как соперники не так много ошибаются. Сегодня у нас не всегда получалось реализовать свои моменты. Сегодня мы показали, что хорошо создаем моменты, а «Бенфика» продемонстрировала умение играть на контратаках», — цитирует Мазрауи официальный сайт УЕФА.

Ответная игра пройдет в Нидерландах, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.