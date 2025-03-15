Хименес — о незасчитанном пенальти Альвареса: «Произошла футбольная трагедия»

Защитник «Атлетико» Хименес считает трагедией незасчитанный пенальти форварда команды Хулиана Альвареса в матче против «Реала».

12 марта «матрасники» обыграли «сливочных» в основное время в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0; общий счет 2-2), но уступили в серии пенальти (2:4). Во время выполнения 11-метровых ударов арбитр отменил гол Альвареса из-за двойного касания мяча.

«Мы говорим о чемпионе мира, игроке, прошедшем тысячи битв, о футболисте с потрясающим уровнем. То, что с ним произошло, — это, безусловно, футбольная трагедия, о которой невозможно даже подумать. Конечно, это его задело, но у нас нет сомнений, что он быстро перевернет эту страницу. Он знает, что может рассчитывать на поддержку всех, потому что в конечном итоге случившееся — это нечто аномальное», — приводит Marca слова Хименеса.

УЕФА подтвердил, что гол Альвареса отменили верно. Однако в организации заявили, что могут пересмотреть правила, поскольку подобные эпизоды периодически вызывают споры.