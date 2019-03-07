"Заплати мне, и я уйду". Рамос и Перес поругались в раздевалке "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос и президент клуба Флорентино Перес повздорили после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (1:4), сообщает AS. Руководитель мадридцев зашел в раздевалку команды и принялся ругать игроков, которые, по его словам, слишком много отдыхают и не отдаются на поле на 100 процентов.

Капитан команды пропускал матч из-за дисквалификации, но после игры зашел в раздевалку. Выслушав Переса, он сказал: "Заплати мне, и я уйду. Я отдал все ради этой эмблемы, клуба и даже ради тебя".

Свидетелями конфликта стали все футболисты "Реала". О реакции Переса на эти слова не сообщается.