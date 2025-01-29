«Зальцбург» и «Атлетико» встретятся в матче Лиги чемпионов УЕФА

«Зальцбург» примет «Атлетико» в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на стадионе «Ред Булл Арене» в Зальцбурге начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Зальцбурга» и «Атлетико» можно также отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«Зальцбург» набрал три очка в общем этапе Лиги чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф. «Атлетико» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 15 очков.