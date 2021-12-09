«Зальцбург» ярко отпраздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Зальцбург» переиграл «Севилью» (1:0) в 6-м туре Лиги чемпионов. Австрийская команда стала второй в группе и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.

Игроки и тренеры «Зальцбурга» ярко отпраздновали исторический успех. Пресс-служба УЕФА опубликовала в Twitter видео из раздевалки австрийской команды после игры с «Севильей».