«Зальцбург» стал первым австрийским клубом, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Зальцбург» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда в последнем туре обыграла «Севилью» (1:0) и с десятью очками вышла из группы G со второго места.

?? Salzburg are the first Austrian side to make it through to the knockout stage of the Champions League ???#UCL pic.twitter.com/gf2s2pFZDF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Как сообщает официальный Twitter турнира, «Зальцбург» стал первой австрийской командой, пробившейся в плей-офф ЛЧ. Первым в группе стал «Лилль» (11 очков).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).