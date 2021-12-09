«Зальцбург» стал первым австрийским клубом, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов
03:01
«Зальцбург» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда в последнем туре обыграла «Севилью» (1:0) и с десятью очками вышла из группы G со второго места.
?? Salzburg are the first Austrian side to make it through to the knockout stage of the Champions League ???#UCL pic.twitter.com/gf2s2pFZDF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021
Как сообщает официальный Twitter турнира, «Зальцбург» стал первой австрийской командой, пробившейся в плей-офф ЛЧ. Первым в группе стал «Лилль» (11 очков).
Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).
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