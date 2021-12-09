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«Зальцбург» стал первым австрийским клубом, который пробился в плей-офф Лиги чемпионов

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Игроки «Зальцбурга» празднуют выход в плей-офф ЛЧ. Фото Лига чемпионов
Игроки «Зальцбурга» празднуют выход в плей-офф ЛЧ. Фото Лига чемпионов
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«Зальцбург» завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда в последнем туре обыграла «Севилью» (1:0) и с десятью очками вышла из группы G со второго места.

Как сообщает официальный Twitter турнира, «Зальцбург» стал первой австрийской командой, пробившейся в плей-офф ЛЧ. Первым в группе стал «Лилль» (11 очков).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне (Швейцария).

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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