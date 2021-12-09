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«Зальцбург» обыграл «Севилью»

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8 декабря. «Зальцбург» — «Севилья» — 1:0. Фото Twitter
8 декабря. «Зальцбург» — «Севилья» — 1:0. Фото Twitter

«Зальцбург» выиграл у «Севильи» в матче 6-го тура Лиги чемпионов — 1:0. Единственный мяч забил Ноа Окафор.

В начале второго тайма испанская команда осталась в меньшинстве, так как Хоан Хордан получил красную карточку.

«Зальцбург» со второго места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» стала третьей и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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