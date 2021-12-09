«Зальцбург» обыграл «Севилью»

«Зальцбург» выиграл у «Севильи» в матче 6-го тура Лиги чемпионов — 1:0. Единственный мяч забил Ноа Окафор.

В начале второго тайма испанская команда осталась в меньшинстве, так как Хоан Хордан получил красную карточку.

«Зальцбург» со второго места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Севилья» стала третьей и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.