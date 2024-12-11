«ПСЖ» на выезде разгромил «Зальцбург»

«ПСЖ» переиграл «Зальцбург» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Австрии.

На 30-й минуте португальский нападающий Гонсалу Рамуш открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

На 66-й минуте на поле у парижан появился игрок молодежной сборной Франции Дезире Дуэ, который сначала ассистировал Нуну Мендешу, а затем забил сам.

«ПСЖ» набрал 7 очков и поднялся на 24-е место в турнирной таблице. «Зальцбург» остается 32-м — 3 очка.