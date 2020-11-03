«Зальцбург» отменил мероприятия перед матчем с «Баварией» из-за терактов в Вене

«Зальцбург» принял решение отменить часть мероприятий перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает официальный Twitter клуба. Такое решение было принято из-за террористических атак в Вене.

Клуб в то же время подчеркнул, что выполнит все требования УЕФА по организации игры. «Зальцбург» отменил радиотрансляцию матча, предматчевые эфире в Facebook и организованный просмотр матча лаунж-зоне.

Кроме того, на матче не будет обычного светового шоу, не будет включаться музыка при забитых голах. Диктор по стадиону не будет делать объявлений, за исключением замен и авторов голов.

Матч «Зальцбург» — «Бавария» начнется в 23.00 по московскому времени. В результате террористических атак в Вене погибли четыре человека, 17 получили ранения.