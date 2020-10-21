«Зальцбург» — «Локомотив»: Крыховяк, Миранчук и Смолов — в основе
18:52
«Локомотив» начнет групповой этап Лиги чемпионов гостевым матчем против «Зальцбурга». Стали известны стартовые составы команд.
Нападающий Зе Луиш включен в число запасных.
«Зальцбург»: Станкович, Фалльци, Вебер, Рамальо, Ульмер, Юнузович, Камара, Мвепу, Собослои, Дака, Койта.
Запасные: Коронел, Вальке, Ашимеру, Онгене, Бериша, Соле, Фаркаш, Окугава, Кристенсен, Окафор.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Куликов, Жемалетдинов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Касьяненко, Черный, Сильянов, Лысцов, Мухин, Титков, Рыбчинский, Иосифов, Камано, Лисакович, Зе Луиш.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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