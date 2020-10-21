Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Зальцбург» — «Локомотив»: Крыховяк, Миранчук и Смолов — в основе

18:52
Теги:

«Локомотив» начнет групповой этап Лиги чемпионов гостевым матчем против «Зальцбурга». Стали известны стартовые составы команд.

Нападающий Зе Луиш включен в число запасных.

«Зальцбург»: Станкович, Фалльци, Вебер, Рамальо, Ульмер, Юнузович, Камара, Мвепу, Собослои, Дака, Койта.

Запасные: Коронел, Вальке, Ашимеру, Онгене, Бериша, Соле, Фаркаш, Окугава, Кристенсен, Окафор.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Куликов, Жемалетдинов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Касьяненко, Черный, Сильянов, Лысцов, Мухин, Титков, Рыбчинский, Иосифов, Камано, Лисакович, Зе Луиш.

Зальцбург — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир