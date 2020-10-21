«Зальцбург» — «Локомотив»: трансляция матча Лиги чемпионов
17:55
В среду, 21 октября, «Локомотив» в гостях встретится с «Зальцбургом» в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 19.55 (мск).
В своей группе A команда Марко Николича также сыграют с «Атлетико» и «Баварией».
Следить за матчем «Зальцбург» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур