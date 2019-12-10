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«Зальцбург» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд

19:50
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Стали известны стартовые составы «Зальцбурга» и «Ливерпуля» на матча группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 10 декабря, начало — 20.55 (мск).

Стартовый состав «Зальцбурга»: Станкович — Онгене, Ульмер, Кристенсен, Вебер — Мвепу, Юнузович, Собослои- Хи Чхан, Холанн, Минамино.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александ-Арнолд — Кейта, Вайналдум, Хендерсон — Мане, Фирмину, Салах.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зальцбург» — «Ливерпуль».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Зальцбург — Ливерпуль

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