«Зальцбург» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
19:50
Стали известны стартовые составы «Зальцбурга» и «Ливерпуля» на матча группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 10 декабря, начало — 20.55 (мск).
Стартовый состав «Зальцбурга»: Станкович — Онгене, Ульмер, Кристенсен, Вебер — Мвепу, Юнузович, Собослои- Хи Чхан, Холанн, Минамино.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александ-Арнолд — Кейта, Вайналдум, Хендерсон — Мане, Фирмину, Салах.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зальцбург» — «Ливерпуль».
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