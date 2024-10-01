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«Зальцбург» — «Брест»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Зальцбург» примет «Брест» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зальцбург» примет «Брест» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Ред-Булл Арена» в Зальцбурге, стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция доступна в разделе «Спорт» по подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Зальцбург» — «Брест» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Брест

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» проиграл «Спарте» (0:3), а «Брест» победил «Штурм» (2:1).

В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 команд, каждая из которых проводит по восемь матчей.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Ред Булл Зальцбург
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