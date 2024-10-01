«Брест» разгромил «Зальцбург» и одержал вторую победу в Лиге чемпионов

«Брест» на выезде разгромил «Зальцбург» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Дублем отметился Абдалла Сима (24-я и 71-я минута). Еще по голу забили Махди Камара (66-я) и Матиас Перейра Лаж (75-я).

«Брест» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и возглавил таблицу. «Зальцбург» (0) потерпел второе разгромное поражение и идет на последней, 36-й строчке.

В следующем туре «Брест» на своем поле примет «Байер», а «Зальцбург» дома сыграет с загребским «Динамо». Обе игры пройдут 23 октября.