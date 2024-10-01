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«Брест» разгромил «Зальцбург» и одержал вторую победу в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Махди Камара (справа) после гола в ворота «Зальцбурга».
Фото Reuters

«Брест» на выезде разгромил «Зальцбург» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.

Дублем отметился Абдалла Сима (24-я и 71-я минута). Еще по голу забили Махди Камара (66-я) и Матиас Перейра Лаж (75-я).

«Брест» (6 очков) одержал вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и возглавил таблицу. «Зальцбург» (0) потерпел второе разгромное поражение и идет на последней, 36-й строчке.

В следующем туре «Брест» на своем поле примет «Байер», а «Зальцбург» дома сыграет с загребским «Динамо». Обе игры пройдут 23 октября.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 19:45. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
1:1
Спарта П

Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Ред Булл Зальцбург
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