Заир-Эмери стал самым молодым автором двух голевых передач в одном матче Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери сделал две голевые передачи в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Миланом» (3:0).

По информации Opta, он является самым молодым автором двух результативных пасов в еврокубковом матче. На момент игры ему было 17 лет и 231 дня. Он превзошел рекорд форварда «Арсенала» Тео Уолкота, который в матче против «Гамбурга» сделал два ассиста в возрасте 17 лет и 250 дней.

Учет данной статистики портал ведет с сезона-2003/04.