Заир-Эмери признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Милан»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана». 17-летний француз в этой встрече сделал 2 голевые передачи.

«Он великолепно провел игру: два великолепных результативных паса и в целом впечатляющая энергичность в средней линии. Великолепное для столь юного футболиста выступление», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.