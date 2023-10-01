Захарян тренируется в общей группе «Реал Сосьедад» перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о возможном участии полузащитника Арсена Захаряна во втором туре групповой стадии Лиги Чемпионов против «Зальцбурга».

20-летний россиянин пропустил матчи шестого и седьмого туров чемпионата Испании из-за болезни.

«Арсен Захарян работает в обычном режиме в общей группе. Завтра станет известен список футболистов, которые поедут в Зальцбург», — ответили «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Россиянин принял участие в трех матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

Матч «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» состоится во вторник, 3 октября и начнется в 19.45 по московскому времени.