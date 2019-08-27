Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Русенборгом» и вышло в групповой турнир Лиги чемпионов
«Русенборг» сыграл вничью с загребским «Динамо» (1:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (3:1) хорваты прошли в групповой турнир еврокубков.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Ответный матч
«Русенборг» (Норвегия) — «Динамо З» (Хорватия) — 1:1 (1:0)
Голы: Акинтола, 11 (1:0). Гояк, 71 (1:1).
«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад (Сейде, 84), Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо (Троннсен, 74), Седерлунд, Акинтола (Де Ланлай, 74), Адегбенро.
«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович, Хайрович (Гояк, 66), Оршич (Атьемвен, 81), Ольмо (Гавранович, 90+2).
Предупреждения: Дилавер, 43. Седерлунд, 47. Леовац, 84.
Судья: Хацеган (Румыния).
27 августа. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».
Первая встреча: 0:2