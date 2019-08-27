Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Русенборгом» и вышло в групповой турнир Лиги чемпионов

«Русенборг» сыграл вничью с загребским «Динамо» (1:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (3:1) хорваты прошли в групповой турнир еврокубков.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

«Русенборг» (Норвегия) — «Динамо З» (Хорватия) — 1:1 (1:0)

Голы: Акинтола, 11 (1:0). Гояк, 71 (1:1).

«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад (Сейде, 84), Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо (Троннсен, 74), Седерлунд, Акинтола (Де Ланлай, 74), Адегбенро.

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович, Хайрович (Гояк, 66), Оршич (Атьемвен, 81), Ольмо (Гавранович, 90+2).

Предупреждения: Дилавер, 43. Седерлунд, 47. Леовац, 84.

Судья: Хацеган (Румыния).

27 августа. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».

Первая встреча: 0:2