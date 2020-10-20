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«Загитова или Медведева? Это как мама и папа». Монеточка — о выборе между фигуристками

11:36
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российская певица Монеточка ответила на вопрос о том, кто ей нравится из фигуристок больше: Алина Загитова или Евгения Медведева. По ее мнению, между этими двумя спортсменками нельзя сделать выбор.

— Загитова или Медведева? Нельзя выбирать — это как мама и папа. Они прекрасные, очаровательные, это принцессы и ангелы, спустившиеся к нам. Как можно из них кого-то выбирать, — сказала Монеточка в интервью Юрию Дудю.

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