Российская певица Монеточка ответила на вопрос о том, кто ей нравится из фигуристок больше: Алина Загитова или Евгения Медведева. По ее мнению, между этими двумя спортсменками нельзя сделать выбор.

— Загитова или Медведева? Нельзя выбирать — это как мама и папа. Они прекрасные, очаровательные, это принцессы и ангелы, спустившиеся к нам. Как можно из них кого-то выбирать, — сказала Монеточка в интервью Юрию Дудю.