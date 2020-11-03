Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Реала» отметил важность предстоящей игры. Матч пройдет во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00 (Мск).

— Финал ли это для нас? Это матч отборочного раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Задача — идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы. Относимся к «Реалу» с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей. Пусть победит сильнейший.