Забитцер назвал гол «Зениту» одним из лучших в карьере

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер после выигрыша у «Зенита» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов назвал победный гол одним из лучших в своей карьере.

— Это, без сомнения, один из лучших голов в моей карьере, — цитирует Забитцера официальный сайт УЕФА. — Забить свой первый гол в Лиге Чемпионов в такой момент, в такой игре — это невероятное и прекрасное чувство. Я так счастлив, что смог помочь команде моим голом. Три очка значат больше, чем гол.

Лидерство в группе — отличный момент для нас. Особенно с учетом того, что мы были под небольшим давлением после поражения в последней игре в Лиге чемпионов. Вот почему мы хотели получить три очка и заслуженно сделали это.

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