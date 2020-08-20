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«Забил свой первый гол в самый подходящий момент». Гнабри — о победе над «Лионом»

00:58
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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0), в котором оформил дубль и стал лучшим игроком встречи.

— На старте нам немного повезло, Нойер спасал ворота, а потом соперник попал в штангу, — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА. — К счастью, до перерыва мы повели со счетом 2:0.

Первые минуты получились особенно сложными. Я забил свой первый гол в самый подходящий момент. Он придал нам всем уверенности.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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