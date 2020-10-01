Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«За выход из группы будут бороться три команды — «Зенит» в том числе». Радимов о жеребьевке ЛЧ

19:54
Теги:

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Питерцы попали в группу с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге».

— В прошлом году тоже все кричали, что группа у «Зенита» проходимая, — сказал Радимов «СЭ». — «Лацио» — очень хорошая команда. «Боруссия» Дортмунд на днях тоже показал сильный футбол с «Баварией». О «Брюгге» говорить мне сложно. Думаю, за выход будут бороться три команды — «Зенит», «Лацио» и «Боруссия».

— В сети уже ходит мнение, что максимум для «Зенита» — третье место.

— Честно говоря, не читал. У нас много народу сидит на диване у компьютера и пишут все, что угодно. Вы же у меня спрашиваете, а не у тех, кто в сети. Я считаю, что все три команды поровну. Хорошо, что будут игры без зрителей — в Дортмунде играть со зрителями тяжело.

— По другим российским командам что думаете?

— У «Локомотива», объективно, мало шансов. «Бавария» — вообще фаворит этого турнира. Если бы я сказал, что «Локомотив» фаворит этой группы, вы точно скажете, что я сумасшедший.

«Краснодару», как новичку, тоже будет тяжело. «Севилья» и «Челси» очень сильно выглядят. Но, конечно, все будут бороться за выход из группы. Задача у всех одна — выйти в плей-офф. А гадать, какие у кого шансы, сейчас бессмысленно. (Константин Колмаков)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




Прямой эфир
Прямой эфир