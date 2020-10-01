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«За третье место можно побороться с «Зальцбургом». Юрий Дроздов о группе «Локо» в Лиге чемпионов

19:53
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Экс-капитан «Локомотива» Юрий Дроздов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— «Бавария» — лучшая команда мира, — сказал Дроздов. — «Атлетико» — тоже гранд. Посмотрим, как он будет смотреться с Суаресом. За третье место можно побороться с «Зальцбургом». С такими командами приобретается большой опыт, ведь ребята столкнуться живьем с лучшими игроками Европы. Мы когда-то обыгрывали «Баварию», и нынешнему «Локомотиву» это удастся. (Евгений Белоусов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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