«За третье место можно побороться с «Зальцбургом». Юрий Дроздов о группе «Локо» в Лиге чемпионов

Экс-капитан «Локомотива» Юрий Дроздов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники сыграют в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— «Бавария» — лучшая команда мира, — сказал Дроздов. — «Атлетико» — тоже гранд. Посмотрим, как он будет смотреться с Суаресом. За третье место можно побороться с «Зальцбургом». С такими командами приобретается большой опыт, ведь ребята столкнуться живьем с лучшими игроками Европы. Мы когда-то обыгрывали «Баварию», и нынешнему «Локомотиву» это удастся. (Евгений Белоусов)