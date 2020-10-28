Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссией».

— Игра будет сложная для обеих команд, хотя фаворитом является «Боруссия», — сказал Малафеев «СЭ». — Это одни из сильнейших команд своих чемпионатов, конечно, у «Зенита» в последних матчах два поражения, «Боруссия» проиграла в Лиге чемпионов, поэтому каждая команда захочет взять очки. Сложно сказать, будет ли матч осторожным или на встречных курсах, будет ли кто-то доминировать, но обе команды способны контролировать игру и играть на результат.

Не думаю, что два поражения сильно давят на «Зенит», но все-таки в голове они будут это держать. Если они проиграют в Дортмунде, то будет очень печально, поэтому «Зенит» должен точно бороться за очки. «Боруссии» есть что доказывать, они понимают, что нужно набирать очки, чтобы бороться дальше в Лиге чемпионов, поэтому будут стараться играть на победу. Возможно, «Зенит» воспользуется ситуацией и сыграет на контратаке, за счет индивидуальных действий игроков может что-то получиться, конечно, отсутствие Азмуна и Малкома существенно снижает потенциал быстрых контратак, но у «Зенита» все равно есть игроки, которые способны обыграть один в один. (Анастасия Пастернак)