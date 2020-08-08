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«Ювентус» вылетел из-за первого тайма первого матча". Сарри — о противостоянии с «Лионом»

06:27
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда вылетела из турнира из-за первого тайма первой встречи. В первом матче туринцы на выезде проиграли — 0:1.

— К сожалению, мы вылетели из-за первого матча, — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. — А фактически — из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем. Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/

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