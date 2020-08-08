Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что его команда вылетела из турнира из-за первого тайма первой встречи. В первом матче туринцы на выезде проиграли — 0:1.

— К сожалению, мы вылетели из-за первого матча, — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. — А фактически — из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем. Думаю, сегодня мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже к десятой минуте, и это могло свести нас с ума. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот.