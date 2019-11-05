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«Ювентус» встретили в аэропорту. Криштиану показал фанатам большой палец

21:14
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«Ювентус» прилетел в Москву раньше ожидаемого времени, но болельщики и журналисты смогли встретить команду. За десять минут до момента прибытия по расписанию фанаты итальянской команды побежали через терминал E в поисках кумиров. К этому времени туринцы уже сели в автобус.

Несколько десятков болельщиков в черно-белой форме выбрались на улицу, где в затемненных окнах виднелись лица Криштиану Роналду, Миралема Пьянича и других футболистов. Португальца сразу стали звать фанаты с флагом мадридского «Реала», они кричали ему на испанском. Криштиану обернулся, увидел толпу и показал ей большой палец.

«Он улыбнулся прямо в камеру», — закричал фанат, стоявший ближе всего к окнам автобуса. Впоследствии «Ювентус» уехал. (Ярослав Сусов)

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