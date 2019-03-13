"Ювентус" впервые прошел в следующий раунд в соревнованиях УЕФА после поражения в первом матче

"Ювентус" обыграл "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Криштиану Роналду. Один из мячей он забил с пенальти.

Таким образом, туринцы впервые в своей истории выиграл по сумме двух матчей и пробился в 1/4 финала после поражения в первой игре. В первой встрече команд "Атлетико" победил со счетом 2:0.

Соперник "Юве" станет известен после жеребьевки.

Напомним, что жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 15 марта. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

1 - Per la prima volta nella sua storia la #Juventus supera un turno ad eliminazione diretta in una competizione UEFA dopo aver perso l’andata con due gol di scarto. Impresa.#ChampionsLeague #JuventusAtleticoMadrid – OptaPaolo (@OptaPaolo) 12 марта 2019 г.

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