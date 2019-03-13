09:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Ювентус" впервые прошел в следующий раунд в соревнованиях УЕФА после поражения в первом матче

0
Обсудить

"Ювентус" обыграл "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Криштиану Роналду. Один из мячей он забил с пенальти.

Таким образом, туринцы впервые в своей истории выиграл по сумме двух матчей и пробился в 1/4 финала после поражения в первой игре. В первой встрече команд "Атлетико" победил со счетом 2:0. 

Соперник "Юве" станет известен после жеребьевки.

Напомним, что жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 15 марта. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

Ювентус - Атлетико

Все о Лиге чемпионов - здесь.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ