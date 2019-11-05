«Ювентус» во вторник вечером заселился в гостиницу на окраине Москвы, в среду команда сыграет с «Локомотивом» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб у входа в отель встречали около 50 болельщиков, фанаты подготовили плакаты. Особый ажиотаж вызвало появление 41-летнего вратаря туринской команды Джанлуиджи Буффона.

Однако из футболистов «Юве» никто не остановился. На болельщиков отреагировал только аргентинский нападающий Пауло Дибала, который показал большой палец.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится на стадионе «РЖД Арена», игра начнется в 20.55 мск.