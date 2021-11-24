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«Ювентус» в матче с «Челси» потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за 63 года

08:34
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«Ювентус» в матче 5-го тура Лиги чемпионов уступил «Челси» со счетом 0:4.

Туринский клуб потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за 63 года. В октябре 1958 года «Юве» проиграл австрийскому «Винеру» (0:7) в предварительном раунде Кубка чемпионов.

Последний раз «Ювентус» проигрывал с разницей в 4 гола в феврале 2004 года в матче против «Ромы» (0:4).

«Ювентус» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Зенит» в группе H занял третье место и гарантировал себе участие в стыковых матчах Лиги Европы.

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Сергей Разин все материалы автора

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