5 ноября 2025, 00:52

«Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом»

Галина Глазко
редактор интернет отдела

«Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:1.

У португальской команды на 12-й минуте гол забил Максимилиано Араухо. У итальянского клуба отличился Душан Влахович на 34-й минуте.

Туринцы набрали 3 очка и идут на 23 строчке в турнирной таблице, команда из Лиссабона занимает 10 место с 7 баллами.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Ювентус» проведет против «Буде-Глимта» 25 ноября, «Спортинг» 26 ноября сыграет с «Брюгге».

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
04 ноября 2025, 23:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
1:1
Спортинг
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
Итальянские СМИ о Головине в матче с «Ювентусом»: «Был менее ядовит, чем обычно»
