«Ювентус» сможет сыграть в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

«Ювентус» сможет принять участие в предстоящем сезоне Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы получили письмо, в котором нам одобрили участие в Лиге чемпионов. Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях», — сказал президент клуба Андреа Аньелли на конференции, приуроченной к открытию новый спортивной зоны.

Ранее УЕФА приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги: «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала».

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.