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«Ювентус» сможет сыграть в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

17:52
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«Ювентус» сможет принять участие в предстоящем сезоне Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы получили письмо, в котором нам одобрили участие в Лиге чемпионов. Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях», сказал президент клуба Андреа Аньелли на конференции, приуроченной к открытию новый спортивной зоны.

Ранее УЕФА приостановил дело в отношении клубов основателей Суперлиги: «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала».

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.

Дополнительная информация:

https://www.juventus.com/it/juventus-tv/conferenza-stampa-la-nuova-organizzazione-dell-area-sportiva

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